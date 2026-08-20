ППО, удари вглиб РФ і мобілізація: Зеленський назвав пріоритети Міноборони на чолі з Євгенієм Хмарою

Президент України Володимир Зеленський представив новопризначеного міністра оборони Євгенія Хмару та окреслив головні завдання для відомства. Серед ключових напрямів він назвав посилення ППО та антибалістики, аудит домовленостей із партнерами, збільшення кількості діпстрайків, а також рішення щодо мобілізації, контрактів і ротацій.

Про це Володимир Зеленський сказав під час церемонії з представлення нового очільника Міноборони.

За словами Зеленського, Міністерство оборони та Сили оборони мають працювати максимально злагоджено й швидко реагувати на зміни у війні. Окремо президент доручив провести аудит усіх домовленостей із міжнародними партнерами — як уже виконаних, так і тих, що досі залишаються нереалізованими.

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Особливу увагу він приділив протиповітряній обороні та антибалістиці, назвавши їх ключовим пріоритетом напередодні зими.

Зеленський також наголосив на досвіді Хмари в операціях діпстрайків ще з часів його роботи в СБУ. Президент очікує, що таких операцій стане більше і новий міністр продовжить особисто займатися цим напрямом.

Ще одним блоком завдань мають стати мобілізація, контракти та ротації військових. Зеленський закликав до більш людяного та системного підходу до організаційних питань у військах.

Найбільшим викликом президент назвав зростання вартості війни та дефіцит ресурсів.

“Це найбільший виклик, який у нас був. Подорожчала війна, і це факт. Ресурсу треба більше, дефіцит більший. Використовує ворог більше інструментів проти нас. І нам треба не тільки захищатися, а більше активно діяти”, — сказав Зеленський.

За його словами, для закриття фінансового дефіциту має працювати вся держава, зокрема парламент, уряд, дипломати, Міністерство оборони та МЗС.

“У нас є чотири місяці, і нам у ці чотири місяці треба бути точно не слабшими за ворога”, — наголосив президент.

Під час представлення виступив і Євгеній Хмара. Він назвав трьома рівноцінними пріоритетами своєї роботи фронт і посилення війська, людей та розвиток оборонної промисловості.

Хмара заявив, що в роботі Міноборони планує масштабувати рішення, які вже довели свою ефективність, прибрати зайву бюрократію, пришвидшити ухвалення рішень і посилити зв’язок міністерства з фронтом.

“На війні дуже швидко стає очевидним, що слова зайві. Залишається важливим лише результат”, — підсумував він.