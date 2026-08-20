Пентагон згортає дроновий батальйон, створений для вивчення війни в Україні: у WSJ назвали причину

Армія США поступово розформує експериментальний батальйон у Європі, створений для вивчення застосування дронів і наземних роботизованих систем з урахуванням досвіду війни в Україні. Після навчань у серпні та вересні підрозділ передасть армії свої висновки й повернеться до виконання завдань як повітряно-десантний піхотний батальйон.

Про це пише The Wall Street Journal.

Підрозділ створили за ініціативи генерала Ренді Джорджа, який очолював штаб сухопутних військ США з серпня 2023 року до квітня 2026 року. Він просував ідею активнішого впровадження безпілотників і роботизованих систем у бойову підготовку американської армії, зокрема з огляду на досвід України.

Реклама

Реклама

Після зміни керівництва цей підхід почали переглядати. Джорджа відправив у відставку глава Пентагону Піт Гегсет, а згортання дронового батальйону відбувається вже за в.о. начальника штабу армії США генерала Крістофера ЛаНева.

За даними WSJ, ЛаНев має тісні зв’язки з Гегсетом і просуває підхід “повернення до основ”, у межах якого переглядаються частина модернізаційних ініціатив попереднього керівництва.

Після завершення запланованих навчань батальйон має відмовитися від ролі окремого дронового штурмового підрозділу. Його військові знову зосередяться на традиційних завданнях повітряно-десантної піхоти.

Рішення вже викликало критику серед військових експертів. Вони вважають, що згортання такого підрозділу може уповільнити адаптацію армії США до війни, в якій дрони відіграють дедалі більшу роль, як це відбувається в Україні та на Близькому Сході.

Експерт Брукінгського інституту Майкл О’Генлон зазначив, що Україна фактично здійснила революцію у ближньому бою завдяки масовому застосуванню безпілотників. На його думку, відмова від напрацювань Джорджа у цьому напрямі може бути серйозною помилкою.

Водночас рішення не означає, що американська армія загалом відмовляється від розвитку безпілотних систем. Йдеться саме про згортання окремого експериментального батальйону та зміну підходу до того, як дрони інтегруватимуться у структуру сухопутних військ.