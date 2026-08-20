Арсен Жумаділов достроково йде з посади керівника Агенції оборонних закупівель

Керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і залишає посаду. Він працюватиме в АОЗ до 31 серпня.

Про це повідомляє Суспільне з пресконференції Жумаділова в Києві.

За словами Жумаділова, заяву про звільнення він написав сьогодні, 20 серпня.

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Посаду керівника Агенції оборонних закупівель Жумаділов обіймав із березня 2025 року. До цього він був генеральним директором Державного оператора тилу.

Тимчасовим виконувачем обов’язків керівника АОЗ може стати Артем Романюков, який нині очолює департамент цифровізації Міністерства оборони.

Українські ЗМІ називають Романюкова «людиною ексміністра оборони Михайла Федорова».