Фіктивна служба, незаконні виплати та робота на командирів: ДБР почало масштабну операцію по всій Україні

20 серпня ДБР розпочало масштабну операцію “Справедливість для бійців” у різних регіонах України. У межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки, а за результатами слідчих дій готують підозри 22 особам.

Про це повідомили в ДБР.

Операцію проводять у взаємодії з Генеральним штабом Збройних Сил України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Мета операції — викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів.

Окрему увагу слідчі приділяють випадкам, коли військових замість виконання службових обов’язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт.

Основна частина проваджень стосується незаконного нарахування та отримання виплат. У 12 таких кримінальних провадженнях проводять 58 обшуків. За їх результатами планують повідомити про підозру 20 особам.

Ще п’ять обшуків проводяться у провадженні щодо незаконного використання праці військовослужбовців. Дев’ять обшуків відбуваються у справі про корупційні зловживання. У цьому провадженні готують підозри ще двом фігурантам.

Загалом за результатами операції “Справедливість для бійців” планується повідомити про підозру 22 особам.