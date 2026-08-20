СБУ і Нацполіція викрили сім схем ухилення від мобілізації: затримано 18 організаторів

СБУ та Національна поліція викрили сім схем ухилення від військової служби та мобілізації у різних регіонах України. За даними правоохоронців, затримано 18 організаторів оборудок.

Про це повідомили в СБУ.

На Житомирщині викрили чотирьох організаторів схеми, за якою військовозобов’язаним оформлювали фіктивні онкологічні діагнози.

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За даними слідства, місцева рієлторка підшукувала клієнтів, а завідувач відділення та лікар онкологічного диспансеру разом із працівницею Центру первинної меддопомоги імітували хірургічні втручання та використовували біологічний матеріал реальних пацієнтів для оформлення фальшивих довідок.

Вартість такої «послуги» становила 15 тисяч доларів. Отримані документи дозволяли оформити фіктивну групу інвалідності та уникнути призову. За даними СБУ, схемою скористалися майже 50 військовозобов’язаних.

На Одещині військова контррозвідка СБУ затримала трьох осіб, яких підозрюють в організації незаконного звільнення військовослужбовців зі служби через фіктивні проблеми зі здоров’ям.

Серед фігурантів — син голови регіонального господарського суду та двоє колишніх посадовців ТЦК. За версією слідства, разом із секретарем місцевої ВЛК вони оформлювали фіктивне стаціонарне лікування та вносили неправдиві діагнози. Вартість пакета документів становила 15 тисяч доларів.

Ще одну схему в Одесі, за даними СБУ, організували сімейна лікарка та дві працівниці медичної установи. Вони нібито продавали за 4 тисячі доларів підроблені довідки про встановлення групи інвалідності для зняття з військового обліку. На початку діяльності до них, за даними слідства, звернулися щонайменше 20 чоловіків.

На Черкащині затримали блогера, який, за версією слідства, публікував у TikTok маршрути мобільних груп ТЦК та правоохоронців і закликав військовозобов’язаних уникати цих локацій.

Також у регіоні викрили колишню секретарку лікарсько-консультативної комісії. За даними СБУ, за 2 тисячі доларів вона допомагала оформлювати фіктивні медичні висновки про тяжкі захворювання родичів, щоб військовозобов’язані могли отримати статус опікуна. Цією схемою, за матеріалами справи, скористалися майже 100 осіб.

На Хмельниччині затримали трьох організаторів схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. За 14 тисяч доларів вони, за версією слідства, оформлювали фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим бронюванням і виїздом за межі України під виглядом відрядження.

У Вінниці контррозвідка СБУ затримала контрактника однієї з військових частин, якого підозрюють у допомозі мобілізованим незаконно залишати місце служби за 9,5 тисячі доларів.

За даними слідства, він виводив клієнтів за межі режимного об’єкта в обхід контрольно-пропускних пунктів, після чого двоє його спільників мали вивезти військових за межі гарнізону.

Затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.