Зеленський про нічну атаку Росії: ППО збила всі “Калібри” і 93% крилатих ракет

Удар по РФ по Україні у ніч на 20 серпня став одним із наймасштабніших. Окупанти застосували під час атаки ракети різних типів і 168 дронів. Українська ППО збила всі “Калібри” та 93% крилатих ракет, однак найбільшою загрозою залишається балістика.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Цей російський удар був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Були ракети різних типів і 168 дронів”, — сказав Зеленський.

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Українські військові змогли знищити всі російські ракети “Калібр”.

“Наші воїни сьогодні збили всі російські “Калібри”. Загалом відсоток збиття крилатих ракет — 93%, і також значний відсоток збиття дронів”, — заявив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що найбільшу небезпеку для України становлять балістичні ракети.

“Найбільша загроза — балістика. І це те, що повністю залежить від постачання ракет для “Петріотів” для України, а отже, залежить від партнерів нашої держави”, — зазначив він.

Президент закликав партнерів не залишатися бездіяльними на тлі російських атак. Лише у Києві та Київській області пошкоджено 30 житлових будинків, школу, дитячу лікарню та дитячий садок. У столиці станом на момент заяви було відомо про 15 загиблих. До ліквідації наслідків удару в Києві, Броварах і Борисполі залучили понад 600 рятувальників ДСНС та поліцейських.