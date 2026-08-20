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        РФ скинула на Краматорськ дев’ять ФАБ-250: поранені восьмеро людей

        Галина Шподарева
        20 Серпня 2026 16:10
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        Пожежа після бомбардування Краматорська / Фото: Нацполіція
        Пожежа після бомбардування Краматорська / Фото: Нацполіція

        20 серпня російські війська атакували Краматорськ дев’ятьма авіабомбами ФАБ-250 з модулями УМПК. Вже відомо про вісьмох поранених.  

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Авіаудар стався сьогодні близько 10:50. Влучання зафіксували у кількох районах міста.

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        Внаслідок атаки поранення дістали четверо чоловіків і чотири жінки віком від 41 до 84 років.

        Також пошкоджені два магазини, підприємство, об’єкт інфраструктури та приватні будинки.

        На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи, парамедики, вибухотехніки та патрульна поліція.

        Наслідки удару по Краматорську / Фото: Нацполіція

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