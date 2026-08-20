У Києві знайшли ще одну загиблу після нічної атаки РФ

В МВС назвали імʼя третьої жертви російського удару по будівлі управління Нацполіції у Житомирі

Кількість загиблих у Києві після нічної атаки зросла до 15

Про це повідомили в ДСНС .

Кількість загиблих у Києві внаслідок нічної російської атаки зросла до 15 людей. Ще 39 людей постраждали.