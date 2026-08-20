        Події

        Кількість загиблих у Києві після нічної атаки зросла до 15

        Віктор Алєксєєв
        20 Серпня 2026 13:50
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        У Києві вже 15 загиблих і 39 постраждалих після російського удару / Фото: ДСНС
        У Києві вже 15 загиблих і 39 постраждалих після російського удару / Фото: ДСНС

        Кількість загиблих у Києві внаслідок нічної російської атаки зросла до 15 людей. Ще 39 людей постраждали.

        Про це повідомили в ДСНС.

        Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають на місці російського удару в Солом’янському районі столиці.

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        Рятувальники демонтують перекриття багатоповерхового житлового будинку та аварійні конструкції розташованих поруч пошкоджених будівель.

        З місця удару вже вивезли 52 кубометри будівельного сміття.

        До пошукових робіт залучені кінологи ДСНС.

        Психологи ДСНС Києва надали допомогу 98 людям.

        Піротехнічні розрахунки обстежили місце обстрілу на наявність вибухонебезпечних предметів та вилучили безпечні уламки російської ракети.

        Рятувальники продовжують розбирати завали в Києві: кількість жертв зросла до 15 / Фото: ДСНС

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