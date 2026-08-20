Кількість загиблих у Києві після нічної атаки зросла до 15

Кількість загиблих у Києві внаслідок нічної російської атаки зросла до 15 людей. Ще 39 людей постраждали.
Про це повідомили в ДСНС.
Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають на місці російського удару в Солом’янському районі столиці.
Рятувальники демонтують перекриття багатоповерхового житлового будинку та аварійні конструкції розташованих поруч пошкоджених будівель.
З місця удару вже вивезли 52 кубометри будівельного сміття.
До пошукових робіт залучені кінологи ДСНС.
Психологи ДСНС Києва надали допомогу 98 людям.
Піротехнічні розрахунки обстежили місце обстрілу на наявність вибухонебезпечних предметів та вилучили безпечні уламки російської ракети.