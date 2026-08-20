Державний борг США вперше перевищив 40 трлн доларів, встановивши новий історичний рекорд на тлі багаторічного зростання бюджетного дефіциту.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на дані Міністерства фінансів США.

Станом на вівторок загальний обсяг боргових зобов’язань Сполучених Штатів становив 40,05 трлн доларів. Позначку у 30 трлн доларів держборг США подолав приблизно чотири з половиною роки тому.

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За останні роки бюджетні дефіцити суттєво зросли, зокрема через масштабні програми стимулювання економіки під час пандемії Covid-19. Частка боргу, що перебуває у публічному обігу, наблизилася до 100% ВВП.

За останніми щомісячними даними Мінфіну, дефіцит федерального бюджету США у липні становив 432,3 млрд доларів. Це найбільший місячний показник із березня 2021 року.

Від початку року бюджетний дефіцит наближається до 1,8 трлн доларів, що перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Для порівняння, десять років тому державний борг США становив 19,4 трлн доларів.

Погіршення фіскальної ситуації вже впливає на фінансові ринки. За даними CNBC, це, ймовірно, стало однією з причин, через які Міністерство фінансів США оголосило про збільшення обсягів викупу довгострокових державних облігацій.

Дохідності американських держоблігацій різко зросли з кінця червня і досягли рівнів, яких не спостерігали з часів до світової фінансової кризи.

Тиск на ринок посилюють побоювання щодо високого боргу і дефіциту, активний випуск корпоративних облігацій для фінансування інвестицій у штучний інтелект, зростання премії за строковість, а також сумніви щодо рішучості Федеральної резервної системи у боротьбі з інфляцією.

На тлі того, що ФРС не поспішає змінювати процентні ставки без додаткових даних щодо інфляції та ринку праці, вартість державних запозичень для США суттєво зросла.

Виплати відсотків за держборгом цього року вже становили майже 1,2 трлн доларів. Це третя за величиною стаття федеральних видатків після програм Social Security і Medicare.