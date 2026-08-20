КНДР випустила близько 10 ракет у бік Японського моря

Північна Корея у четвер, 20 серпня, запустила близько 10 балістичних ракет малої дальності у напрямку моря.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

За даними південнокорейських військових, пуски були здійснені з району столиці КНДР. Ракети полетіли у напрямку східних вод Північної Кореї.

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Спочатку Японія повідомила про запуск імовірної балістичної ракети у напрямку моря, не наводячи додаткових подробиць. Пізніше південнокорейські військові уточнили, що йдеться приблизно про 10 ракет малої дальності.

Запуск відбувся наступного дня після того, як Південна Корея та США оголосили про скорочення масштабів 11-денних спільних військових навчань Ulchi Freedom Shield.

Президент США Дональд Трамп раніше наказав Пентагону «суттєво скоротити» навчання, посилаючись, зокрема, на свої добрі відносини з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Водночас сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон напередодні відкинула цей крок Вашингтона, заявивши, що скорочення навчань не змінює їхнього, на думку Пхеньяна, провокаційного характеру.