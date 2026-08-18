Москва та Пхеньян заговорили про “новий світовий порядок” на тлі участі військ КНДР у війні проти України

Росія та Північна Корея заявили про намір і надалі поглиблювати співпрацю та формувати “новий і справедливий світовий порядок”. Заява пролунала на тлі участі північнокорейських військових у бойових діях на боці Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Формулювання про “новий і справедливий світовий порядок” використав глава МЗС РФ Сергій Лавров у посланні своїй північнокорейській колезі Чхве Сон Хі. Він також підтвердив намір Москви розширювати співпрацю з КНДР у всіх сферах і заявив про внесок у регіональну та міжнародну безпеку.

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За словами Лаврова, Росія та Північна Корея продовжують будувати такий порядок “на основі справжньої рівності та національних інтересів”.

Окремо він згадав участь військових КНДР у боях у Курській області та назвав це підтвердженням “бойової дружби” між двома країнами.

Наприкінці 2024 року Кім Чен Ин відправив до Росії близько 14 тисяч військових. Вони допомагали російським силам у Курській області. У травні 2025 року Володимир Путін публічно подякував Пхеньяну за цю допомогу.

У Москві участь військових КНДР назвали підтвердженням “бойової дружби” між двома країнами. Південна Корея та західні країни побоюються, що в обмін на підтримку у війні проти України Пхеньян може отримувати від Росії допомогу в розвитку озброєнь.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія може отримати ще до 50 тисяч північнокорейських військових для посилення тиску на Україну. За українськими та незалежними оцінками, КНДР також передала Росії мільйони артилерійських і мінометних боєприпасів, балістичні ракети, далекобійну артилерію та реактивні системи залпового вогню.