Reuters: КНДР розгортає у Воронезькій області РФ ракетний підрозділ для атак по Україні

Північнокорейський ракетний підрозділ почав розгортання на заході Росії та може отримати 120 балістичних ракет і шість пускових установок для ударів по Україні. Близько 90 військовослужбовців КНДР планують розмістити у Воронезькій області у складі 112-ї ракетної бригади РФ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Головного управління розвідки України Андрія Черняка.

За його словами, Пхеньян уже відправив до Росії нову партію із 40 ракет KN-23 і KN-24, а також особовий склад. Формат розгортання та загальну кількість ракет мають остаточно визначити під час переговорів на найвищому рівні наступного місяця. Росія очікує, що північнокорейський підрозділ матиме 120 балістичних ракет і шість пускових установок. Яку саме роль військовослужбовці КНДР виконуватимуть у російських ракетних операціях, наразі незрозуміло.

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Розгортання підрозділу, схоже, збігається з тим, що минулого тижня Росія вперше з серпня випустила по Україні дві північнокорейські ракети.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі заявив, що північнокорейські ресурси становлять значну загрозу для України. За його словами, протиракетна оборона від балістичних ракет залишається одним із найбільш вразливих місць країни. Особливе занепокоєння викликає стан української ППО напередодні зими, коли Росія може знову завдати потужних ударів по енергомережі.

Минулого тижня північнокорейська ракета зруйнувала житловий будинок у селі Радушне, вбивши щонайменше п’ятьох членів однієї родини. За словами Черняка, це було перше зафіксоване застосування північнокорейських балістичних ракет із серпня 2025 року. Ракету використали з нової партії із 40 одиниць.

Ракети KN-23 і KN-24 мають більшу дальність і потужнішу бойову частину, ніж російський «Іскандер», але є значно менш точними. Росія почала застосовувати їх проти України наприкінці 2023 року. Від кінця 2023 року до серпня 2025 року Північна Корея поставила Росії 150 таких ракет.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль хоче отримати від КНДР ще 30 тисяч військовослужбовців і готується прийняти їх у Воронезькій області.