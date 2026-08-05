        Події

        У Києві знищено сортувальний центр “Нової пошти”: троє загиблих, восьмеро поранених

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2026 10:35
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        Наслідки удару по "Новій пошті" у Києві / Фото: Київська міська прокуратура
        Наслідки удару по "Новій пошті" у Києві / Фото: Київська міська прокуратура

        У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальний центр “Нової пошти” в Києві. Загинули троє людей, ще восьмеро поранені.

        Про це повідомили в компанії “Нова пошта”.

        За попередніми даними, під час атаки російські війська застосували касетні боєприпаси.

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        Серед загиблих — двоє водіїв партнера-перевізника та працівник підрядної організації. Восьмеро людей дістали поранення.

        Наразі компанія оцінює наслідки атаки.

        “Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв’яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування. Попри чергову атаку, Нова пошта продовжує працювати по всій Україні”, — йдеться в повідомленні.


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