У Києві знищено сортувальний центр “Нової пошти”: троє загиблих, восьмеро поранених

У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальний центр “Нової пошти” в Києві. Загинули троє людей, ще восьмеро поранені.

Про це повідомили в компанії “Нова пошта”.

За попередніми даними, під час атаки російські війська застосували касетні боєприпаси.

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Серед загиблих — двоє водіїв партнера-перевізника та працівник підрядної організації. Восьмеро людей дістали поранення.

Наразі компанія оцінює наслідки атаки.

“Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв’яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування. Попри чергову атаку, Нова пошта продовжує працювати по всій Україні”, — йдеться в повідомленні.