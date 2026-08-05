У Росії горить один із найбільших складів Wildberries площею майже 195 тис. кв. м, є постраждалий

У ніч проти 5 серпня в російській Тульській області загорівся великий розподільчий центр Wildberries, є постраждалий. У Ростові-на-Дону цієї ж ночі атакували автозаправну станцію.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Сьогодні під удар потрапив склад Wildberries в Алексині Тульської області. Жителі регіону вночі повідомляли про вибухи та пожежу.

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У пресслужбі Wildberries підтвердили займання на логістичному об’єкті. Приймання поточних постачань тимчасово обмежили, товари перенаправляють на інші об’єкти.

Губернатор Тульської області заявив, що на територію сортувального центру Wildberries впав безпілотник, після чого виникла пожежа. Одна людина дістала поранення.

За його словами, пошкодження також зафіксували у двох багатоквартирних будинках у Веневському районі та на двох виробничих об’єктах у Новомосковську й Узловському районі.

Розподільчий центр Wildberries в Алексині площею 194 500 кв. м відкрили у 2022 році. Він забезпечував зберігання та розподіл товарів у Тульській, Калузькій, Орловській, Брянській, Курській, Липецькій, Рязанській та інших прилеглих областях Центральної Росії, а також частково розвантажував логістичні центри Московського регіону.

За наявними кадрами, пожежа охопила значну або всю частину комплексу.

Також уночі в Ростові-на-Дону атакували автозаправну станцію. Постраждалих немає.