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        Масована атака дронів на РФ: у Ленінградській області горять склади Wildberries, у Сизрані — НПЗ

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2026 07:46
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        Пожежа на НПЗ в Сизрані / Фото: Exilenova+
        Пожежа на НПЗ в Сизрані / Фото: Exilenova+

        У ніч проти 4 серпня безпілотники атакували об’єкти в кількох регіонах Росії. Пожежі зафіксували в районах складських комплексах Wildberries у Підмосков’ї та Ленінградській області, а також на нафтопереробному заводі в Сизрані.

        Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

        У Чехові Московської області безпілотники, за попередніми даними, атакували складські приміщення Wildberries. За даними губернатора Андрія Воробйова, основні наслідки атаки зафіксували в міському окрузі Чехов. У промисловій зоні Новосілки внаслідок влучання безпілотника виникло кілька пожеж. Найбільше загоряння сталося на складі — на якому саме, не уточнюється. Також пошкоджено електропідстанцію та адміністративну будівлю. За попередніми даними, загинули п’ятеро людей, ще шестеро зазнали поранень.

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        Крім того, безпілотники фіксували у Волоколамському, Клинському, Чеховському та Серебряно-Прудському округах Московської області й атака триває.

        У Ленінградській області було пошкоджено складську зону поблизу населеного пункту Красний Бор Тосненського району. У цьому районі розташовані склади Wildberries площею 154 тис. кв. м.

        Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що сили ППО збили 17 безпілотників. Унаслідок атаки постраждала одна людина.

        Крім того, у Сизрані повідомляють про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі. У Кстово Нижньогородської області після атаки дронів у районі НПЗ здійнявся густий дим, інформація уточнюється.

        Також під атакою ударних БпЛА перебував окупований Бердянськ.

        Пожежа у Ленінградській області 4 серпня / Фото: Exilenova+

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