Спека вдарить по самопочуттю: Діденко попередила про небезпечну погоду 4 серпня

У вівторок, 4 серпня, в Україні буде сухо та спекотно, подекуди температура сягатиме +38 °C. Погодні умови можуть спричинити мігрені, проблеми з артеріальним тиском і загальну слабкість.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Опадів завтра не прогнозують по всій країні. Короткі дощі з грозами можливі лише найближчої ночі на заході України, Житомирщині, Київщині й Чернігівщині.

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У Києві у вівторок очікується суха спекотна погода з максимальною температурою +32…+34 °C. Уночі в столиці ще можливий незначний дощ.

Протягом тижня денна температура в Україні становитиме +30…+35 °C, місцями +34…+39 °C, а подекуди може підніматися до +40 °C. Найсильніша спека, за прогнозом Діденко, охопить країну в четвер, 6 серпня.

Синоптикиня також попередила, що поєднання атмосферної нестійкості та спеки може впливати на самопочуття.

“Атмосферна нестійкість вкупі зі спекою можуть зумовити мігрені, проблеми із артеріальним тиском, загальну слабкість”, — попередила Діденко.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, вночі 4 серпня температура становитиме +18…+23 °C. Удень на сході та північному сході прогнозують +30…+34 °C, на решті території — сильну спеку +35…+38 °C.