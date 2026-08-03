        Суспільство

        Спека вдарить по самопочуттю: Діденко попередила про небезпечну погоду 4 серпня

        Галина Шподарева
        3 Серпня 2026 22:19
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        Жінка страждає від головного болю / Фото: depositphotos
        Жінка страждає від головного болю / Фото: depositphotos

        У вівторок, 4 серпня, в Україні буде сухо та спекотно, подекуди температура сягатиме +38 °C. Погодні умови можуть спричинити мігрені, проблеми з артеріальним тиском і загальну слабкість.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        Опадів завтра не прогнозують по всій країні. Короткі дощі з грозами можливі лише найближчої ночі на заході України, Житомирщині, Київщині й Чернігівщині.

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        У Києві у вівторок очікується суха спекотна погода з максимальною температурою +32…+34 °C. Уночі в столиці ще можливий незначний дощ.

        Протягом тижня денна температура в Україні становитиме +30…+35 °C, місцями +34…+39 °C, а подекуди може підніматися до +40 °C. Найсильніша спека, за прогнозом Діденко, охопить країну в четвер, 6 серпня.

        Синоптикиня також попередила, що поєднання атмосферної нестійкості та спеки може впливати на самопочуття.

        “Атмосферна нестійкість вкупі зі спекою можуть зумовити мігрені, проблеми із артеріальним тиском, загальну слабкість”, — попередила Діденко.

        За даними Українського гідрометеорологічного центру, вночі 4 серпня температура становитиме +18…+23 °C. Удень на сході та північному сході прогнозують +30…+34 °C, на решті території — сильну спеку +35…+38 °C.

        Погодна карта України на 4 серпня / Фото: Укргідрометцентр

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