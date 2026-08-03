Пекельна спека зміниться бурями: прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Перший робочий тиждень серпня може стати найспекотнішим періодом цього літа на більшій частині України. Температура місцями сягатиме +40 °C, а наприкінці тижня частину областей накриють сильні зливи, град і шквали.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Найближчими днями погоду визначатиме спекотна й суха повітряна маса субтропічного походження. Через підвищений атмосферний тиск, слабкий вітер і малохмарне небо повітря вдень прогріватиметься до аномально високих значень.

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Найвищі температури очікуються в західних і південно-західних регіонах. Послаблення спеки прогнозують лише на вихідних після проходження холодного фронту.

У вівторок, 4 серпня, уночі короткочасні дощі можливі в північних областях, а вдень — місцями на крайньому сході України. На решті території збережеться спекотна й малохмарна погода без опадів. Уночі прогнозують +17…+22 °C, вдень — +32…+37 °C. У південно-західних областях температура місцями підніметься до +38…+40 °C.

5 серпня аномальна спека охопить усі регіони України, опадів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура становитиме +18…+23 °С. Вдень очікується +33…+38 °С, а на заході місцями +39…+40 °С.

Уночі у четвер короткочасні грозові дощі пройдуть у районі Полісся, а вдень — місцями в інших західних областях. Подекуди можливі шквали, тоді як решта території залишатиметься без опадів. Уночі температура становитиме +19…+24 °С, вдень — +33…+38 °С. У південних і західних областях місцями очікується +39…+40 °С.

7 серпня погодні умови почнуть різко змінюватися. Уночі на заході місцями пройдуть короткочасні дощі, а вдень західні, північні та частково центральні регіони накриють сильні зливи. Місцями прогнозують град і шквали зі швидкістю 17–22 м/с. На Лівобережжі переважно буде сухо, температура вночі становитиме +20…+25 °С, вдень +33…+38 °С.

У суботу, 8 серпня, грозові дощі поширяться на більшу частину України, крім західних регіонів. Вдень місцями можливі град і шквали, північно-західний вітер посилиться до 7–12 м/с. На півночі та заході вночі прогнозують +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С. В інших регіонах збережеться спека: вночі +21…+26 °С, вдень +33…+38 °С.

У неділю під впливом антициклону в більшості областей опади припиняться. Північний і північно-західний вітер матиме швидкість 5–10 м/с. У північних і західних регіонах вночі похолодає до +10…+15 °С, вдень очікується +26…+31 °С. На решті території температура становитиме +15…+21 °С уночі та +28…+33 °С вдень.