“Шахед” атакував цивільне судно: прикордонники показали наслідки

3 серпня російський безпілотник влучив у цивільний буксир, унаслідок чого на борту спалахнула пожежа. Для удару окупанти застосували БпЛА “шахед”.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Першими на допомогу цивільним морякам прибули екіпажі кораблів і катерів Морської охорони ДПСУ. До гасіння вогню також долучилися підрозділи ДСНС.
Завдяки спільним діям залучених служб пожежу вдалося повністю ліквідувати.
Інформація про жертв і травмованих не надходила.
Нагадаємо, як раніше повідомляли в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України, сьогодні під атакою опинилися об’єкти транспортної інфраструктури Одещини, а також цивільні судна в портах Великої Одеси та Дунайського регіону. Внаслідок російського обстрілу постраждали семеро людей.