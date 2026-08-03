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        “Шахед” атакував цивільне судно: прикордонники показали наслідки

        Галина Шподарева
        3 Серпня 2026 17:33
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        Пожежа на цивільному буксирі після удару РФ / Фото: ДПСУ
        Пожежа на цивільному буксирі після удару РФ / Фото: ДПСУ

        3 серпня російський безпілотник влучив у цивільний буксир, унаслідок чого на борту спалахнула пожежа. Для удару окупанти застосували БпЛА “шахед”.

        Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

        Першими на допомогу цивільним морякам прибули екіпажі кораблів і катерів Морської охорони ДПСУ. До гасіння вогню також долучилися підрозділи ДСНС.

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        Завдяки спільним діям залучених служб пожежу вдалося повністю ліквідувати.

        Інформація про жертв і травмованих не надходила.

        Ліквідація пожежі після атаки РФ / Фото: ДПСУ

        Нагадаємо, як раніше повідомляли в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України, сьогодні під атакою опинилися об’єкти транспортної інфраструктури Одещини, а також цивільні судна в портах Великої Одеси та Дунайського регіону. Внаслідок російського обстрілу постраждали семеро людей.


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