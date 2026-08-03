Рятувальники показали наслідки російського удару по Одещині: фото, відео

Після роботи російської ППО дрон упав на пляж у Геленджику: шестеро загиблих, близько 40 постраждалих

Восьмирічна дитина загинула через удар росіян по АЗС на Дніпропетровщині

За попередньою інформацією, поранень зазнали десятеро людей. До ліквідації наслідків залучали 41 рятувальника та дев’ять одиниць техніки.

Надзвичайники, які прибули на місце події, ліквідували загоряння. Вогонь спалахнув на території об’єкта транспортної інфраструктури.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області .

3 серпня росіяни завдали удару по об’єкту транспортної інфраструктури в Одеській області. На місці спалахнула пожежа, пошкоджено будівлю, транспорт, десятеро постраждалих.