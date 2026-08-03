Рятувальники показали наслідки російського удару по Одещині: фото, відео

3 серпня росіяни завдали удару по об’єкту транспортної інфраструктури в Одеській області. На місці спалахнула пожежа, пошкоджено будівлю, транспорт, десятеро постраждалих.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
Надзвичайники, які прибули на місце події, ліквідували загоряння. Вогонь спалахнув на території об’єкта транспортної інфраструктури.
Унаслідок удару пошкоджень зазнала будівля об’єкта транспортної інфраструктури. Також пошкоджено легкові автомобілі та автобуси.
За попередньою інформацією, поранень зазнали десятеро людей. До ліквідації наслідків залучали 41 рятувальника та дев’ять одиниць техніки.