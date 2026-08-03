Зеленський анонсував спеціальне засідання РНБО щодо планів стійкості регіонів

Президент України Володимир Зеленський анонсував на цьому тижні спеціальний формат засідання РНБО для оцінки виконання планів стійкості областей і громад. За його словами, ті, хто не виконує визначені завдання, нестимуть відповідальність.

Про це Володимир Зеленський заявив під час наради послів України в Києві.

“Розраховую, що Прем’єр-міністр, уряд разом із РНБО України, Генеральним штабом, командою Офісу та громадами визначать саме ті потреби, які МЗС України, наші посли та інші представники повинні заповнити”, — сказав президент.

Реклама

Реклама

За результатами аналізу виконання планів стійкості будуть сформовані завдання у сфері зовнішніх відносин. Зеленський наголосив, що відповідати мають ті, хто не виконує визначені плани.

За словами президента, новий секретар РНБО Ігор Клименко має досвід координації безпекового сектору, а також роботи минулої зими для забезпечення стійкості та допомоги людям.