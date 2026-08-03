Сили безпілотних систем уразили 10 енергетичних об’єктів у Криму та на Донеччині

У ніч проти 3 серпня підрозділи Сил безпілотних систем уразили десять енергетичних об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Криму.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді.

За його словами, під ударами опинилися електричні підстанції напругою 750 і 110 кВ, а також дві газорозподільні станції.

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У Донецькій області було уражено підстанцію 750 кВ «Південнодонбаська» у Кременівці, підстанції «Місто-2», «Місто-3», «НС-2», «Місто-4» та «Місто-12» у Маріуполі, а також підстанції «Тополине» і «Володарська».

У тимчасово окупованому Криму підрозділи СБС атакували газорозподільні станції «Лимане» в Колосках та «Нива» в однойменному населеному пункті.

До операції залучали підрозділи 427-ї окремої бригади СБС «Рарог», 413-го окремого полку «Рейд», 412-ї окремої бригади Nemesis, 1-го окремого центру СБС та батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра».

За даними Бровді, у межах операції, яка триває від 1 липня, Сили безпілотних систем уразили вже 187 енергетичних цілей на тимчасово окупованих територіях.