СБС за чотири доби уразили чотири російські НПЗ і термінал “Тамань”

Підрозділи Сил безпілотних систем протягом чотирьох діб уразили чотири російські нафтопереробні заводи та морський термінал «Тамань».

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді.

2 серпня дрони 1-го окремого центру СБС атакували НПЗ «Башнефть» в Уфі. Того ж дня підрозділи 1-го окремого центру та 412-ї окремої бригади СБС спільно з іншими складовими Сил оборони уразили Саратовський НПЗ.

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31 липня підрозділи 1-го окремого центру та 414-ї окремої бригади СБС спільно зі СБУ та ГУР атакували завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка» у Волгограді.

30 липня дрони 1-го окремого центру та 413-го окремого полку «Рейд» СБС спільно зі СБУ завдали удару по морському терміналу «Тамань» у селищі Волна Краснодарського краю.

Того ж дня 1-й окремий центр СБС атакував НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Пермському краї.

За словами Бровді, на терміналі «Тамань» знищено 12 резервуарів місткістю п’ять тисяч тонн кожен. Загальний обсяг пального відповідає приблизно тисячі залізничних цистерн.

Площа пожежі на території термінала перевищила 17 тисяч квадратних метрів.

Ступінь пошкодження та придатності до роботи чотирьох атакованих нафтопереробних заводів наразі встановлюють.