У Вроцлаві 18-річного українця затримали за напад із ножем на жінку

У польському Вроцлаві 18-річного громадянина України затримали за напад із ножем на молоду жінку біля входу до під’їзду будинку на вулиці Гагаріна.

Про це повідомляє RMF24 із посиланням на поліцію Вроцлава.

Напад стався ввечері в суботу. За даними правоохоронців, молодий чоловік кілька разів ударив жінку ножем, після чого втік.

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Поліція оперативно затримала підозрюваного. Постраждалу, яка є громадянкою Польщі, доправили до лікарні.

Мотив нападу наразі невідомий. Правоохоронці кваліфікували подію як замах на вбивство.

У поліції поки не повідомляють, чи були знайомі підозрюваний і потерпіла.

Розслідування проводить районна прокуратура Вроцлав-Фабрична. Більше інформації слідчі планують оприлюднити в понеділок.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський заявив, що нападника затримано, та наголосив на «нульовій толерантності до злочинців і ненависті».