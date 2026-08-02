На Житомирщині після нічних пошуків знайшли живим маленького хлопчика

У Житомирській області знайшли живим хлопчика, який напередодні зник під час відпочинку родини біля річки Ірша у селі Дворище Хорошівської громади.

Про це повідомили ДСНС та Національна поліція.

Дитина зникла з поля зору дорослих 1 серпня. Пошуки тривали всю ніч і не припинялися до ранку.

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За даними поліції, до пошукової операції залучили близько 240 людей — поліцейських, рятувальників, нацгвардійців, місцевих жителів, волонтерів і кінолога. Також використовували безпілотники.

Пошукові групи перевіряли узбережжя та водойму, обстежували ліс і всі можливі місця, куди могла потрапити дитина. У ДСНС повідомили, що учасники операції оглянули 15 гектарів лісу та чотири квадратні кілометри річки.

Близько 08:25 2 серпня хлопчика знайшли у лісовому масиві. Дитина не постраждала, її передали батькам і направили на медичний огляд.

У повідомленнях служб вік хлопчика відрізняється: ДСНС називає його півторарічним, а поліція — 2,5-річним.