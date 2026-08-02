Лісові пожежі охопили Грецію, Францію та Іспанію: тисячі людей евакуювали

Масштабні лісові пожежі, посилені штормовим вітром, охопили кілька районів Греції. Водночас пожежна ситуація знову погіршилася в окремих регіонах Франції та Іспанії.

Про це повідомляє Reuters.

Одна з найбільших пожеж у Греції спалахнула поблизу курортного міста Порто-Гермено на узбережжі Коринфської затоки, приблизно за 60 кілометрів на північний захід від Афін. Через суцільну стіну вогню та диму рятувальники, поліція й медики були змушені відступати.

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За словами лікаря та рятувальника Йоргоса Дуласа, пориви вітру перевищували 73 кілометри на годину, через що напрямок поширення вогню було складно передбачити.

Влада наказала евакуювати мешканців населених пунктів Агіа-Параскеві, Кріо-Пігаді та Агіос-Нектаріос на північний захід від Афін. Для боротьби з вогнем залучили гелікоптери, які скидали воду та вогнегасні речовини.

Раніше понад 200 жителів міста Агіос-Василіос евакуювали морем. На неділю влада оголосила надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки в регіонах Беотія, Аттика та на острові Евбея.

На південному сході Франції знову спалахнула пожежа в гірському департаменті Вар, яку вдалося взяти під контроль трьома днями раніше. Через вогонь уночі евакуювали майже 2500 людей.

Місцева влада повідомила, що пожежа охопила близько 1800 гектарів, після чого її вдалося стабілізувати. У комуні Монфор-сюр-Аржан місцеві фермери допомагали наповнювати водою пожежні автомобілі та гелікоптери.

В Іспанії пожежники продовжували боротися з кількома осередками займання. Ситуація погіршилася у північній провінції Леон, де за ніч виникла нова пожежа.

У сусідній провінції Самора обстановка покращилася, що дозволило мешканцям 14 евакуйованих населених пунктів повернутися додому. Раніше вогонь знищив там близько 11 тисяч гектарів.

У провінції Кастельйон на сьомий день вдалося стабілізувати пожежу поблизу Валь-д’Уйшо, яка охопила майже 10 тисяч гектарів. Поліція підозрює навмисний підпал, оскільки виявила два окремі осередки займання.

Великі пожежі в центральних регіонах Мадрид і Авіла, які разом охопили понад 70 тисяч гектарів, також вдалося стабілізувати.

Європа цього літа потерпає від лісових пожеж після кількох рекордних хвиль спеки та тривалої відсутності опадів. Науковці зазначають, що екстремальні погодні умови стають інтенсивнішими через зміну клімату.