Сили оборони знешкодили 109 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання на 19 локаціях

У ніч на 2 серпня (з 18:00 1 серпня) противник атакував 133 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.