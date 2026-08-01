Поблизу Неаполя стався найпотужніший за 40 років землетрус

У вулканічному районі Флегрейських полів поблизу італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,7. Унаслідок стихійного лиха постраждали щонайменше 26 людей, близько 300 мешканців евакуювали.

Поштовх став найпотужнішим у цьому районі за останні 40 років, повідомляє The Guardian.

Землетрус зафіксували 31 липня о 19:46 за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався між містами Поццуолі та Куарто на глибині близько трьох кілометрів. Поштовхи відчувалися в Неаполі та сусідніх населених пунктах.

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Найбільше постраждало місто Поццуолі. Там зафіксовано пошкодження будинків і церков, а через обвал частини скелі каміння впало на припарковані автомобілі. Влада проводить перевірку будівель, частину з них визнали тимчасово непридатними для проживання.

Землетрус також спричинив перебої з електропостачанням, рухом поїздів і метро. Жителі після сильного поштовху вибігали з будинків та залишалися на вулицях, побоюючись повторних землетрусів.

За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії, після основного поштовху в районі Флегрейських полів почався сейсмічний рій. До ранку 1 серпня фахівці зареєстрували 169 землетрусів різної потужності.

Флегрейські поля — велика вулканічна кальдера на захід від Неаполя. У цьому районі спостерігається брадисейсм — періодичне підняття й опускання земної поверхні, яке супроводжується частими неглибокими землетрусами. Влада та науковці продовжують стежити за ситуацією.