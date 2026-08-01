Трамп уже сумнівається, чи дозволяти Україні виробляти ракети для Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не погодив надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot. Раніше американський лідер публічно обіцяв дозволити таке виробництво.

Переговори з Києвом тривають, однак остаточного рішення немає, повідомляє Reuters.

Під час засідання уряду в Кемп-Девіді Трамп назвав передачу технологій «великим кроком» і заявив, що Сполучені Штати мають бути дуже обережними, дозволяючи іншим країнам виробляти таке озброєння.

Реклама

Реклама

«Ми цього не погодили. Ми це обговорюємо, але передавати такі технології складно», — сказав президент США.

Трамп також припустив, що країна, яка отримає американські військові технології, у майбутньому теоретично може використати їх проти Сполучених Штатів.

Ця заява свідчить про зміну позиції американського президента. 8 липня після зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Туреччині Трамп запевняв, що США нададуть Україні право виробляти ракети Patriot і передадуть необхідні технології.

Наприкінці липня Зеленський знову обговорював це питання з Трампом у Білому домі, а також зустрівся з керівництвом Lockheed Martin — компанії, яка виробляє ракети-перехоплювачі PAC-3. Українська сторона заявляла про готовність розгорнути їхнє спільне виробництво.

Україна домагається ліцензії на тлі посилення російських повітряних атак і постійного дефіциту ракет для Patriot. Ці комплекси залишаються ключовим засобом української ППО для перехоплення балістичних ракет.