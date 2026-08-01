        Суспільство

        Патріарх Кирило назвав створення атомної бомби “Божою милістю” для Росії

        Сергій Бордовський
        1 Серпня 2026 20:15
        читать на русском →
        Патріарх Кирило / Скриншот
        Патріарх Кирило / Скриншот

        Глава Російської православної церкви патріарх Кирило назвав створення радянської атомної бомби «благодаттю і милістю Божою» для Росії.

        Таку заяву він зробив 1 серпня після літургії у Свято-Троїцькому Серафимо-Дівеєвському монастирі з нагоди дня обрітення мощей Серафима Саровського. Текст проповіді оприлюднено на офіційному сайті Московського патріархату.

        Кирило заявив, що вчені, які працювали в Сарові, створили «нашу російську атомну бомбу». За його твердженням, ця зброя зупинила наміри ворогів «зруйнувати і поневолити» країну.

        Реклама
        Реклама

        Глава РПЦ також пов’язав успіх радянської ядерної програми з релігією. Він назвав невипадковим те, що роботи над зброєю проводилися саме в Сарові, де молився Серафим Саровський. За словами Кирила, такої самої думки дотримуються й деякі православні фізики.

        Саров, який за радянських часів був закритим містом і мав назву Арзамас-16, став одним із головних центрів розроблення ядерної зброї в СРСР. У 1946 році там створили конструкторське бюро №11, нині відоме як Російський федеральний ядерний центр.

        Першу радянську атомну бомбу РДС-1 випробували 29 серпня 1949 року на Семипалатинському полігоні в Казахстані. Це поклало край монополії США на ядерну зброю та стало початком ядерного протистояння двох держав під час холодної війни.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov