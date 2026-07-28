Сенатори США погодили законопроєкт із 500% митом на російські товари

Двопартійна група сенаторів США домовилася щодо законопроєкту, який дозволить президенту Дональду Трампу посилити санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає тарифи проти найбільших покупців російських нафти й газу, а також країн, які допомагають Москві обходити обмеження.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на текст законопроєкту, оприлюднений у вівторок.

За даними агентства, Трамп уже висловлював підтримку ініціативі. Процедурне голосування у Сенаті заплановане на вечір 28 липня.

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Що передбачає законопроєкт

Документ надає президенту США право запроваджувати додаткові тарифи проти п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу. Під обмеження також можуть потрапити п’ять країн, які найбільше сприяють обходу енергетичних санкцій проти Росії.

Законопроєкт дозволяє встановити тариф у розмірі 500% на російські товари, що імпортуються до США.

Крім того, передбачено додатковий тариф у 100% для найбільших імпортерів російських енергоносіїв і держав, які допомагають обходити санкції. Водночас після останніх змін ці повноваження президента обмежили п’ятьма роками.

Ініціатива може безпосередньо зачепити Китай та Індію, які залишаються серед найбільших покупців російських енергоресурсів. У Bloomberg зазначають, що це може додатково ускладнити торговельні відносини Вашингтона з Пекіном і Нью-Делі.

Частина сенаторів-демократів виступає проти законопроєкту. Вони побоюються, що Трамп зможе використати його як юридичне обґрунтування для запровадження масштабних нових тарифів.

Санкції проти Ірану продовжать до 2031 року

Законопроєкт також передбачає продовження дії американського закону про санкції проти Ірану від 1996 року до 2031-го.

Цей закон дозволяє вводити вторинні економічні санкції проти неамериканських компаній, які ведуть бізнес з Іраном. Його чинність мала завершитися цього року.

За оцінкою Bloomberg, документ має високі шанси пройти Сенат уже цього тижня. Однак Палата представників пішла на серпневу перерву, тому закон зможе набути чинності не раніше вересня.

У вівторок Трамп також має зустрітися у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Пізніше Зеленський планує провести переговори із законодавцями у Капітолії.