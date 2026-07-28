З 1 серпня тариф на передачу електроенергії для бізнесу подорожчає на 25%

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг вирішила з 1 серпня підвищити тарифи Укренерго на передачу електроенергії для бізнесу. Для більшості підприємств тариф зросте на 25%, а для підприємств «зеленої» електрометалургії — на 50%.

Про це повідомляє Економічна правда за підсумками засідання НКРЕКП.

Для користувачів системи, крім підприємств «зеленої» електрометалургії, тариф на передачу електроенергії становитиме 928,45 грн за 1 МВт-год без ПДВ.

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Для підприємств «зеленої» електрометалургії тариф підвищать до 563,26 грн за 1 МВт-год без ПДВ.

В Укренерго назвали причини подорожчання

Член правління Укренерго Іван Юрик пояснив, що однією з головних причин перегляду тарифів стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

За його словами, через пошкодження змінилася топологія мережі та зросли обсяги втрат під час передачі електроенергії.

Крім того, на розрахунки вплинули девальвація гривні, зростання витрат на обмеження виробництва електроенергії та зменшення обсягів передачі й диспетчеризації.

«Ми просимо відкоригувати тариф, щоб вчасно виконувати свої зобов’язання», — сказав Юрик.

Населення зміни не торкнуться

Підвищення тарифів стосується лише бізнесу. На вартість електроенергії для побутових споживачів рішення НКРЕКП не вплине.