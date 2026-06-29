Київ і низка областей готуються до графіків відключень світла 30 червня

У вівторок, 30 червня, в Україні можливі відключення електроенергії. Попередні графіки обмежень уже підготували для Києва та низки областей на тлі різкого зростання споживання через аномальну спеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ДТЕК, Yasno, “Укренерго” та обленерго.

За даними енергетиків, основне навантаження на енергосистему очікується у вечірні години — з 16:00 до 23:00. Саме в цей період споживання електроенергії зростає через масове використання кондиціонерів.

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У Києві попередні графіки можуть діяти з 16:00 до 22:30. Відключення не мають торкнутися всіх споживачів одночасно: за окремими адресами світла може не бути до 3 годин 30 хвилин, а в деяких випадках — до 2 годин.

Попередньо йдеться про два часові проміжки: з 16:00 до 19:30 та з 19:00 до 22:30. Водночас енергетики наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Ймовірні обмеження на 30 червня також анонсували обленерго в інших регіонах. За даними РБК-Україна, графіки прогнозують у Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Волинській областях.

У більшості регіонів очікувані відключення можуть тривати близько однієї години. Відчутнішими обмеження можуть бути на Кіровоградщині, де графіки попередньо передбачають до двох годин без електроенергії.

В “Укренерго” та Yasno пояснюють зростання навантаження насамперед аномальною спекою. Додатковий тиск на систему створюють кондиціонери та інші енергоємні прилади.

Крім того, українська енергосистема продовжує працювати в умовах війни та наслідків російських атак. Частина обладнання досі перебуває в ремонті, що зменшує запас міцності системи в години пікового споживання.

Енергетики закликають українців переносити використання потужних електроприладів на денний час — з 10:00 до 16:00, коли ефективно працюють промислові сонячні електростанції.

У пікові вечірні години — з 16:00 до 23:00 — споживачів просять максимально ощадливо використовувати електроенергію та стежити за оновленнями від своїх обленерго.