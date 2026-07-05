Наталка Діденко дала прогноз погоди на початок тижня

Спека в Україні цього тижня малоймовірна. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +22…+28 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, трохи вищою температура може бути лише на півдні та сході України, а також у Дніпропетровській області.

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У понеділок, 6 липня, короткочасні дощі можливі практично по всій країні. Водночас опади будуть локальними, із проясненнями.

Вдень імовірність дощів буде більшою на Лівобережжі України.

Характерною особливістю синоптичного понеділка стане рвучкий західний вітер, місцями він може посилюватися до сильного.

У Києві 6 липня місцями пройде дощ. Максимальна температура повітря буде невисокою та комфортною – +22…+24 градуси.

Діденко також попередила, що в середу, 8 липня, в Україні побільшає дощів, і порадила врахувати це під час планування.