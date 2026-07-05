Росіяни другий день поспіль атакують об’єкти Нафтогазу

У Нафтогазі зазначили, що працівники не постраждали завдяки завчасно вжитим заходам безпеки.

За даними компанії, ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку.

Під ударами перебуває низка об’єктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині.

Про це повідомили у Нафтогазі .