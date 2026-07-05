Росіяни другий день поспіль атакують об’єкти Нафтогазу

Російські війська другий день поспіль атакують видобувні об’єкти Групи Нафтогаз.
Про це повідомили у Нафтогазі.
Під ударами перебуває низка об’єктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині.
За даними компанії, ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку.
На кількох об’єктах здійнялися масштабні пожежі, зафіксовано значні руйнування. Роботу частини обладнання зупинено.
У Нафтогазі зазначили, що працівники не постраждали завдяки завчасно вжитим заходам безпеки.
Повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Оцінка наслідків розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.