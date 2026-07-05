Україна завдає ударів по російській енергетичній інфраструктурі безпрецедентними темпами, свідчить аналіз даних FT, який показує, що посилена кампанія Києва із застосуванням дронів спричиняє найгіршу паливну кризу в Росії за десятиліття.

Кількість успішних українських ударів по російських нафтопереробних заводах у травні досягла абсолютного місячного рекорду – 16, свідчать дані Rochan Consulting, польської аналітичної групи, яка відстежує війну.

Від початку 2026 року російські НПЗ були уражені щонайменше 194 рази, що в 11 разів більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

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Київ і Москва цього року здійснили рекордні за обсягом атаки дронами та ракетами, оскільки далекобійна війна між двома країнами посилилася до найвищого рівня від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Міністерство оборони Росії заявляє, що перехоплює переважну більшість українських ударних дронів, які наближаються. Однак різке зростання частоти та кількості снарядів призвело до збільшення кількості влучань по стратегічних енергетичних об’єктах, свідчать дані про удари та перехоплення.

Кампанія проти російської енергетичної інфраструктури наблизила війну Володимира Путіна до дому як ніколи раніше та змусила понад половину регіонів країни запровадити жорсткі обмеження на продаж пального, тоді як мешканці годинами стоять у чергах на автозаправках.

Серед інших атак у червні Україна кілька разів ударила по єдиному нафтопереробному заводу Москви, спричинивши масштабні пожежі, які підняли хмари диму над столицею, що також не уникла дефіциту бензину.

Аналітики пояснюють зростання успішності української кампанії дронів здатністю України суттєво наростити виробництво, а також покращеним управлінням.

Американська розвідувальна допомога також відіграла свою роль, допомагаючи Києву прокладати найкращі маршрути для його дронів і сприяючи обходу систем протиповітряної оборони, повідомили FT високопоставлені українські посадовці.

“Україна здійснила технологічний прорив, який дозволив їй виробляти більше далекобійних дронів і збільшити загальне масове виробництво”, – сказав Штефан Майстер, керівник програми з Євразії Німецької ради з міжнародних відносин.

Офіційні дані, оприлюднені Міністерством оборони Росії, свідчать, що за перші шість місяців 2026 року над Росією та окупованими українськими територіями було перехоплено щонайменше 63 933 дрони Києва.

Половина всіх заявлених перехоплень припала на останні два місяці, коли Росія повідомила про збиття 14 195 дронів у травні та 17 832 у червні. Для порівняння, за даними, місячні показники за січень і лютий не перевищували 6 000.

Ці висновки свідчать, що посилення повітряної кампанії Києва створює безпрецедентне навантаження на російську протиповітряну оборону, ускладнюючи Москві захист критично важливих енергетичних і військових об’єктів, які підтримують її воєнну машину.

Українські удари також зруйнували ретельно підтримувану Кремлем ілюзію, що нормальне життя в Росії триває під час війни, сказав Руслан Пухов, директор Центру аналізу стратегій і технологій, московського оборонного аналітичного центру.

“На фундаментальному рівні ми бачимо, що Путін припустився ще однієї фатальної стратегічної помилки в цій війні, чомусь думаючи, що час працює лише на нього. Він не зміг змусити Україну капітулювати, але дав їй достатньо часу для розвитку масового виробництва “глибоких ударів”, – сказав Пухов.

Росії доведеться витрачати значні ресурси на вдосконалення своєї протиповітряної оборони, і вона може зіткнутися з труднощами у виробництві достатньої кількості систем і перехоплювачів, додав Пухов.

Київ дедалі більше здатний завдавати ударів на більші відстані та атакувати одну й ту саму ціль більшою кількістю дронів, виснажуючи російську оборону. Цьому поштовху сприяло призначення нового міністра цифрових технологій у січні.

“Україна не просто проводить більше ударів, ніж рік тому. Кампанія еволюціонувала від відносно вузьких зусиль проти нафтової інфраструктури до ширшої стратегічної кампанії з переривання, спрямованої на одночасне послаблення енергетичних, логістичних, промислових та експортних систем Росії”, – сказав Конрад Музика, директор Rochan Consulting.

Посилення відбувається на тлі того, що Володимир Зеленський дав зрозуміти: його сили цього літа здійснять узгоджений поштовх, щоб спробувати змусити свого російського колегу завершити багаторічну агресивну війну.

Минулого тижня український лідер заявив, що Київ розпочинає “40-денну операцію впливу”, яку мають здійснювати його підрозділи далекобійних ударів.

Однак Путін не демонструє жодних ознак того, що останні кампанії України змусять його сісти за стіл переговорів. Натомість він подвоїв ставку, наполягаючи, що Росія перемагає у війні, а її військові цілі все ще досяжні.

Його російські переговорники заявили американській стороні, що їй потрібно домогтися від Києва згоди на масштабні поступки, повідомили FT високопоставлені українські посадовці, залучені до мирних переговорів. Ці посадовці сказали, що тристоронні мирні переговори за посередництва США навряд чи відновляться до завершення літа.

Зосередженість Росії на максималістських цілях Путіна означає, що Москва навряд чи братиме участь у будь-яких змістовних переговорах до лютого наступного року, сказала ще одна людина в Москві, залучена до непублічних переговорів щодо завершення війни.

“Бажаний для росіян варіант наразі залишається таким, що американці “доставлять” нам Україну”, – сказала ця людина. “Вони не натякають на жодні поступки. Вони продовжують повторювати ті самі цілі… Їхня основа для переговорів фактично означає, що основи для переговорів немає”.

Навіть попри те, що наземний наступ Росії сповільнився до виснажливого й дорогого повзучого просування, Путін наказав своїм військам захопити решту східної Донецької області до кінця року, згідно із заявами Зеленського, українською розвідувальною оцінкою, яку бачила FT, і словами двох людей, які спілкуються з російським президентом.

В інтерв’ю державному телебаченню 28 червня Путін визнав, що українські удари спричиняють “проблеми”, але стверджував, що російські війська все ще мають перевагу.

Російський президент також дедалі більше покладається на авіацію для ударів по Україні, а масштаб російських ракетних і дронових атак останніми місяцями зростає.

Сукупна кількість російських ракет і дронів, запущених по Україні, перевищує 5 000 на місяць із лютого, свідчать дані українського уряду.

У четвер російські війська запустили по Києву 74 ракети та майже 500 дронів. За словами Зеленського, щонайменше 30 людей загинули, понад 90 були поранені. Пізно ввечері в п’ятницю 10 людей усе ще вважалися зниклими безвісти, поки рятувальники розбирали завали на трьох місцях ударів, сказав він.