Від “Одіссеї” Нолана до нового “Людини-павука”: головні кінопрем’єри липня

У липні на глядачів чекає одразу кілька гучних кінопрем’єр — від нової частини “Людини-павука” з Томом Голландом до масштабної “Одіссеї” Крістофера Нолана. Добірку 10 найцікавіших фільмів місяця підготував кінокритик BBC Ніколас Барбер.

Однією з найочікуваніших прем’єр стане “Людина-павук: Абсолютно новий день” — четвертий фільм про Пітера Паркера з Томом Голландом. Стрічка має відкрити нову трилогію, а режисером цього разу став Дестін Деніел Креттон, відомий за “Шан-Чі та легенда десяти кілець”.

Після подій “Людини-павука: Додому шляху немає” Пітер Паркер починає життя фактично з чистого аркуша: близькі більше не пам’ятають, хто він. У фільмі також мають з’явитися Галк у виконанні Марка Руффало, Каратель, якого знову зіграє Джон Бернтал, а також нові вороги.

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Ще одна гучна прем’єра липня — “Одіссея” Крістофера Нолана. Це майже тригодинна екранізація епосу Гомера з Меттом Деймоном у ролі Одіссея. У фільмі також знялися Енн Гетевей, Шарліз Терон, Роберт Паттінсон, Зендея, Том Голланд і Лупіта Ніонго.

Особливий інтерес викликає технічний бік проєкту: “Одіссея” стане першим повнометражним фільмом, повністю знятим на 70-міліметрову плівку у форматі IMAX. Світова прем’єра запланована на середину липня.

Disney у липні випускає ігрову версію “Ваяни”. Двейн Джонсон, який озвучував Мауї в анімаційних фільмах, знову зіграв цього персонажа — тепер уже у live-action форматі. Режисер Томас Кейл запевняє, що це не буде просто покадрове повторення мультфільму: у стрічці з’явилися нові діалоги, жарти й деталі.

Netflix представить “Енолу Холмс 3” з Міллі Боббі Браун. Цього разу Енола вже не підліток, а молода жінка, яка готується до весілля з лордом Т’юксбері. Але плани змінюються після викрадення Шерлока Холмса, якого знову зіграв Генрі Кавілл.

У списку BBC також є “Посіпаки і Монстряки” — новий фільм франшизи “Нікчемний я”. Міньйони цього разу вирушають до Голлівуду 1920-х років і намагаються зняти власний фільм жахів.

Серед комедій місяця — “Гейл Доутрі та голлівудський секс-абонемент” із Зої Дойч. У фільмі з’являється багато зіркових камео, зокрема Дженніфер Еністон, Пол Радд, Генрі Вінклер, Елізабет Бенкс і Джон Гемм.

Документальне кіно в добірці представляє “Рімейк” Росса Макелві — дуже особиста стрічка про життя його сина Едріана, родинну пам’ять, втрату й спробу осмислити минуле через архівні кадри.

Окреме місце у списку займає “Читаючи “Лоліту” в Тегерані” — екранізація мемуарів Азар Нафісі з Голшіфте Фарагані у головній ролі. Фільм розповідає про викладачку, яка після Ісламської революції в Ірані проводить таємні зустрічі зі студентками, обговорюючи класичну літературу як спосіб зберегти внутрішню свободу.

Для шанувальників горорів у липні вийде “Зловісні мерці: У вогні” — нова частина культової франшизи. Режисером став француз Себастьян Ванічек, який обіцяє самостійну історію, зрозумілу навіть тим, хто раніше не дивився “Зловісних мерців”.

Завершує добірку “Її особисте пекло” Ніколаса Віндінга Рефна — перша повнометражна стрічка режисера після “Неонового демона”. Фільм поєднує нуар, наукову фантастику й горор, а головну роль виконала Софі Тетчер.