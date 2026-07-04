У Сумах російський дрон ударив по АЗС: трьох жінок госпіталізували

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Це черговий удар російського безпілотника по території автозаправної станції в Сумах.

Персонал АЗС був завчасно попереджений про загрозу. Працівники встигли попередити відвідувачів і залишили територію автозаправної станції.

У Сумах російський БпЛА вдарив по території автозаправної станції. Внаслідок атаки постраждали три жінки, їх госпіталізували, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров .