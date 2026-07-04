У Сумах російський дрон ударив по АЗС: трьох жінок госпіталізували

У Сумах російський БпЛА вдарив по території автозаправної станції. Внаслідок атаки постраждали три жінки, їх госпіталізували, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Персонал АЗС був завчасно попереджений про загрозу. Працівники встигли попередити відвідувачів і залишили територію автозаправної станції.
За даними ОВА, працівники АЗС не постраждали.
Це черговий удар російського безпілотника по території автозаправної станції в Сумах.