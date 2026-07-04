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        FPV-дрони атакували відділення Нової пошти в Запоріжжі: загинув водій

        Сергій Бордовський
        4 Липня 2026 14:03
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        У Запоріжжі внаслідок російської атаки FPV-дронами пошкоджено відділення №7 Нової пошти. Під час удару загинув співробітник компанії-перевізника.

        Про це повідомила Нова пошта.

        За даними компанії, атака сталася ввечері напередодні. На місце оперативно прибули рятувальники, працівники екстрених служб і правоохоронці.

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        Унаслідок російського удару загинув водій Валерій Гафикін. Йому було 50 років.

        У Новій пошті повідомили, що перебувають на постійному зв’язку із родиною загиблого та надають їй усю необхідну допомогу і підтримку.

        Компанія також візьме на себе організацію поховання загиблого колеги.

        Попри пошкодження відділення, Нова пошта оперативно перебудувала логістику. У компанії заявили, що затримок доставки не передбачається.

        Відправлення клієнтів уціліли. Додаткову інформацію про посилки можна перевірити у трекінгу в застосунку.

        У компанії висловили співчуття рідним, близьким і колегам загиблого водія.


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