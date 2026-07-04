У лікарні померла 10-річна дівчинка, поранена під час удару РФ по Лозовій

У лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала важких поранень внаслідок російського удару по місту Лозова Харківської області 3 липня.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, лікарі зробили все можливе, щоб врятувати дитину, однак травми виявилися надто важкими.

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Синєгубов висловив співчуття родині загиблої дівчинки.

Російські війська атакували Лозову ударним БпЛА 3 липня. Внаслідок атаки постраждали 6 людей, серед них троє дітей.

10-річну дівчинку після удару госпіталізували медики швидкої допомоги. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес.

Внаслідок влучання у приватне домоволодіння на двох господарів сталися руйнування та спалахнула пожежа. Горіли житловий будинок і два легкові автомобілі.

На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю двері заклинило, і люди не могли самостійно вибратися.

Рятувальники деблокували та врятували 5 людей, серед яких були двоє дітей.