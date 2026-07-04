Зеленський підтвердив удар по нафтовій інфраструктурі поблизу Петербурга

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в ніч проти 4 липня Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру поблизу Санкт-Петербурга.

За словами Зеленського, українські “далекобійні санкції” проти Росії за війну спрацювали поблизу Петербурга.

Президент заявив, що Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, яка “заробляє гроші для російської війни”.

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Також, за словами Зеленського, були влучання по Кронштадту. Глава держави назвав це “важливою військовою ціллю”.

Відстань від державного кордону України до уражених цілей становить понад 850 кілометрів.

“Дякую всім, хто забезпечує Україні влучність та виконує наш план далекобійних санкцій”, — заявив Зеленський.

Раніше ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз повідомляла, що в Санкт-Петербурзі на тлі атаки безпілотників виникла пожежа на території АТ “Петербургский нефтяной терминал”. За даними видання, термінал розташований поблизу Великого порту Санкт-Петербурга і використовується для перевалки нафти та нафтопродуктів між залізничним, трубопровідним і морським транспортом.

Російська влада заявляла про масовану атаку БпЛА. Губернатор Ленінградської області повідомляв про десятки нібито збитих безпілотників, а губернатор Санкт-Петербурга закликав жителів залишатися вдома до скасування небезпеки.