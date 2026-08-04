Знайомства, підставні побачення та замахи: СБУ розкрила нову тактику російських спецслужб

Російські спецслужби активізували спроби вбивати українських військових за допомогою так званих “медових пасток” — онлайн-знайомств і підставних побачень. Від початку 2026 року СБУ запобігла понад 50 таким випадкам.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними військової контррозвідки, російська агентура створює фейкові акаунти на сайтах знайомств і в тематичних чатах у месенджерах. Від імені жінок військовим пропонують близькі стосунки, а згодом запрошують їх на заздалегідь підготовлені місця.

Реклама

Реклама

Для замахів російські спецслужби найчастіше використовують саморобні вибухові пристрої, які закладають на місці запланованої зустрічі. Також, за даними СБУ, ворог застосовує смертельні отрути, виготовлені з наркотичних, психотропних та інших хімічних речовин.

У березні 2025 року на Харківщині затримали агентку ФСБ, яка під виглядом волонтерської допомоги передала військовому ліки та продукти з домішками отрути.

В іншому випадку російська агентка надіслала військовому пляшку з напоєм, до якого додала смертельну дозу метадону. Вона запропонувала чоловікові випити напій під час онлайн-побачення, однак співробітники СБУ перехопили посилку. Експертиза підтвердила наявність у пляшці отруйних речовин.

У січні 2026 року в Запоріжжі затримали агента-кілера ФСБ, який напав на військовослужбовця, заманеного до промислової зони під виглядом побачення з дівчиною із сайту знайомств.

Замість неї на місце прийшов чоловік у балаклаві, який напав на військового з ножем. СБУ затримала нападника та встановила жінку, яка з фейкового акаунта спілкувалася з потерпілим і виманила його на місце замаху.

Наразі за цими та іншими фактами тривають розслідування за декількома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ст. 111 (державна зрада);

ст. 115 (умисне вбивство);

ст. 258 (терористичний акт).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.