Дрон РФ полював на продавця фруктів у Херсоні: чоловік вижив (відео)

4 серпня окупанти цілеспрямовано атакували дроном цивільного чоловіка, який торгував на ринку в Херсоні. 52-річний житель Миколаївської області вижив.

Про це повідомили в ГУНП в Херсонській області.

Як уточнили в Херсонській ОВА, сьогодні близько 06:50 росіяни атакували з БпЛА Центральний район Херсона. Через дроновий удар постраждав 52-річний чоловік. У нього — вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, а також осколкові поранення спини та ніг. Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у стані середньої тяжкості.

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Уранці 4 серпня російські війська здійснили ще кілька дронових атак на Херсон. До лікарні звернувся 58-річний херсонець, який також потрапив під удар російського дрона у центрі міста. У нього діагностували мінно-вибухову травму.

Близько 08:20 російський безпілотник атакував одну з лікарень Херсона. Внаслідок удару 52-річна медсестра дістала вибухову травму та контузію.

Протягом минулої доби російські війська били по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів Херсонщини. Пошкоджено дев’ять багатоповерхівок, 12 приватних будинків, стільникову вежу, адміністративні будівлі, автозаправні станції, господарські споруди, приватне підприємство, автомобілі швидкої допомоги та приватні машини. Через російські атаки в області загинули двоє людей, ще 18 дістали поранення.