В Італії назвали “величезною брехнею” версію РФ про мету вибуху у Москві

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відкинув твердження про те, що вибух біля італійського ресторану в Москві нібито мав залякати італійців. Він назвав таку версію “величезною брехнею”.

Про це повідомляє італійське національне інформаційне агентство ANSA.

Таяні заявив, що не бачить логіки в припущенні, ніби українці могли намагатися залякати італійців. За його словами, Італія підтримує Київ.

Реклама

Реклама

“Те, що напад на італійський ресторан у Москві був здійснений, щоб залякати італійців, — це величезна брехня. Навіщо українцям залякувати італійців, якщо наша країна стоїть на боці Києва?” — сказав Таяні.

Так він відповів на заяви російського посла в Римі.

Нагадаємо, посольство Росії в Італії звинуватило Україну в організації вибуху в московському ресторані Balzi Rossi. У диппредставництві заявили, що атака нібито мала на меті залякати італійців, а також використали формулювання про “криваві щупальця терористичної банди Зеленського”.

У посольстві також повідомили, що внаслідок вибуху загинули п’ятеро людей, ще 19 відвідувачів ресторану зазнали тяжких поранень.