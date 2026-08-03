        Суспільство

        В Італії назвали “величезною брехнею” версію РФ про мету вибуху у Москві

        Галина Шподарева
        3 Серпня 2026 21:16
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        Місце вибуху в Москві 1 серпня / Фото: РосЗМІ
        Місце вибуху в Москві 1 серпня / Фото: РосЗМІ

        Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відкинув твердження про те, що вибух біля італійського ресторану в Москві нібито мав залякати італійців. Він назвав таку версію “величезною брехнею”.

        Про це повідомляє італійське національне інформаційне агентство ANSA.

        Таяні заявив, що не бачить логіки в припущенні, ніби українці могли намагатися залякати італійців. За його словами, Італія підтримує Київ.

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        “Те, що напад на італійський ресторан у Москві був здійснений, щоб залякати італійців, — це величезна брехня. Навіщо українцям залякувати італійців, якщо наша країна стоїть на боці Києва?” — сказав Таяні.

        Так він відповів на заяви російського посла в Римі.

        Нагадаємо, посольство Росії в Італії звинуватило Україну в організації вибуху в московському ресторані Balzi Rossi. У диппредставництві заявили, що атака нібито мала на меті залякати італійців, а також використали формулювання про “криваві щупальця терористичної банди Зеленського”.

        У посольстві також повідомили, що внаслідок вибуху загинули п’ятеро людей, ще 19 відвідувачів ресторану зазнали тяжких поранень.


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