Вступ до коледжу за $1300: на Львівщині викрили схему з відстрочками

На Львівщині 48-річного чоловіка підозрюють в організації схеми з оформлення відстрочки від мобілізації через вступ до коледжу. За свої послуги ділок вимагав 1,3 тисячі доларів.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Чоловік обіцяв військовозобов’язаним за гроші організувати вступ до одного з регіональних навчальних закладів і подальше оформлення відстрочки від призову. Він запевняв, що має вплив на уповноважених працівників закладу та може забезпечити безперешкодне зарахування.

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До запропонованого “пакета” входили реєстрація електронного кабінету вступника, складання вступних іспитів, сприяння у зарахуванні та оформлення документів для отримання відстрочки. Також чоловік переконував, що працівники коледжу самостійно підготують і направлять необхідні документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Правоохоронці затримали його під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми.