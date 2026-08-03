Росія атакувала порти та цивільні судна на Одещині: семеро постраждалих

3 серпня російські війська атакували об’єкти транспортної інфраструктури Одещини та цивільні судна в портах Великої Одеси й Дунайського регіону. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей.

Про це повідомили в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

На місцях ударів триває ліквідація наслідків атаки. Сьогодні під російським обстрілом опинилися морські порти та цивільний флот.

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Упродовж перших днів серпня Росія здійснила п’ять атак на об’єкти морських портів. Також зафіксовано три атаки на цивільні судна в портах і дві атаки на судна в Українському морському коридорі.

У липні російські війська 67 разів атакували об’єкти морських портів. Крім того, зафіксовано 35 атак на цивільні судна в портах і 22 — на судна в Українському морському коридорі.

Під ударами опиняються як судна, що виконують рейси, так і цивільні судна, які через попередні пошкодження залишаються біля причалів або на якірних стоянках і не проводять вантажних операцій.