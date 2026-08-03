        Події

        Росія вдарила ракетою по транспортній інфраструктурі Одещини: десятеро постраждалих

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2026 14:26
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        Ілюстративне фото / Фото згенеровано ШІ
        Ілюстративне фото / Фото згенеровано ШІ

        Російські війська 3 серпня завдали ракетного удару по транспортній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки постраждали десятеро людей.

        Про це повідомляє Суспільне Одеса з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

        Внаслідок влучання на території одного з об’єктів виникла пожежа. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

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        Чотирьох постраждалих госпіталізували. Одна людина перебуває у важкому стані, ще троє — у стані середньої тяжкості.

        Виконувачка обов’язків міського голови Чорноморська Олена Шолар повідомила, що під ударом російських ракет опинилася Чорноморська міська територіальна громада.

        Повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в Одеській області оголосили о 10:54.

        О 10:56 Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у Чорному морі, яка рухалася в напрямку Одещини. Згодом військові уточнили, що ракета тримала курс на Одесу, Чорноморськ або Затоку, а потім попередили про загрозу для Чорноморська.

        Близько 11:00 у Чорноморську пролунав вибух.


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