Росія вдарила ракетою по транспортній інфраструктурі Одещини: десятеро постраждалих

Російські війська 3 серпня завдали ракетного удару по транспортній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки постраждали десятеро людей.

Про це повідомляє Суспільне Одеса з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок влучання на території одного з об’єктів виникла пожежа. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

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Чотирьох постраждалих госпіталізували. Одна людина перебуває у важкому стані, ще троє — у стані середньої тяжкості.

Виконувачка обов’язків міського голови Чорноморська Олена Шолар повідомила, що під ударом російських ракет опинилася Чорноморська міська територіальна громада.

Повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в Одеській області оголосили о 10:54.

О 10:56 Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у Чорному морі, яка рухалася в напрямку Одещини. Згодом військові уточнили, що ракета тримала курс на Одесу, Чорноморськ або Затоку, а потім попередили про загрозу для Чорноморська.

Близько 11:00 у Чорноморську пролунав вибух.