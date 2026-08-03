WSJ: у Росії чоловіків дедалі частіше силоміць змушують підписувати контракти з армією

У невеликих містах і населених пунктах Росії військкомати дедалі частіше затримують чоловіків на вулицях, біля місць роботи або під приводом перевірки документів, після чого змушують їх підписувати контракти з армією.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на юристів, правозахисників та очевидців.

За їхніми словами, у військкоматах чоловіків можуть залякувати, бити або погрожувати арештом, доки ті не погодяться вирушити на війну проти України.

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Такі методи посилили очікування нової хвилі примусової мобілізації, схожої на оголошену восени 2022 року. Російські аналітики та представники політичної еліти припускають, що Кремль може вдатися до неї через нестачу особового складу.

Офіційно служба за контрактом у Росії залишається добровільною. Водночас очевидці стверджують, що правоохоронці іноді співпрацюють із військовими вербувальниками, заманюючи чоловіків до поліційних відділків або військкоматів.

Особливо агресивні методи, за даними видання, застосовують у Пензенській області. Один із місцевих жителів розповів, що його знайомого викликали до поліції нібито для перевірки особистих даних, після чого передали військовим вербувальникам.

Родичі інших затриманих повідомляли, що чоловіків змушували підписувати контракти під погрозами підкинути наркотики та заарештувати.

Додатковим чинником стали регіональні програми винагород. У низці регіонів третім особам пропонують по 100 тисяч рублів за приведення людини до військкомату. Подібні кампанії діють у Татарстані, Амурській та Ярославській областях, а також у Калузі, Воронежі й Архангельську.

Російська влада заперечує, що під час таких рейдів чоловіків примусово відправляють на фронт, і погрожує відповідальністю тим, хто поширює відео із затриманнями.

За оцінкою американських посадовців, ці заходи допомогли поповнити російські війська, однак їх недостатньо для значних проривів на фронті.

Водночас Кремль, за їхніми словами, продовжує розглядати можливість нової хвилі мобілізації. Ймовірним часом її оголошення називають період після виборів до Держдуми у вересні.

На відміну від мобілізації 2022 року, яка переважно стосувалася резервістів і чоловіків із військовим досвідом, нова хвиля може охопити людей без досвіду та бажання воювати.