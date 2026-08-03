        Техно

        Magura вийшла на суходіл: у Криму уражено російські радіолокаційні системи

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2026 10:11
        читать на русском →
        Морські дрони Magura з FPV уразили два радіолокаційні об’єкти РФ у Криму / Фото: скриншот
        Морські дрони Magura з FPV уразили два радіолокаційні об’єкти РФ у Криму / Фото: скриншот

        Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 провів операцію в тимчасово окупованому Криму та уразив два радіолокаційні об’єкти російських військ.

        Про це повідомили в ГУР МО України.

        Під час операції було уражено машину управління зі складу радіолокаційного комплексу «Подльот», а також систему розпізнавання «свій-чужий» — радіолокаційний запитувач «Пароль-4».

        Реклама
        Реклама

        Операція відбулася наприкінці липня 2026 року. Для ударів по наземних цілях розвідники застосували новітні морські платформи Magura, зокрема носії FPV-дронів.

        «Відтепер наші “Маґури” загрожують російським окупантам і на суходолі — це кардинальне переведення боротьби в іншу площину», — заявив командир Group 13 із позивним «Тринадцятий».

        У ГУР нагадали, що за час війни оператори Group 13 знищили дев’ять і пошкодили п’ять російських кораблів.

        Також спецпідрозділ знищив три російські гелікоптери, пошкодив ще один вертоліт та знищив два винищувачі зі складу Чорноморського флоту РФ.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov