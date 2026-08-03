Magura вийшла на суходіл: у Криму уражено російські радіолокаційні системи

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 провів операцію в тимчасово окупованому Криму та уразив два радіолокаційні об’єкти російських військ.

Про це повідомили в ГУР МО України.

Під час операції було уражено машину управління зі складу радіолокаційного комплексу «Подльот», а також систему розпізнавання «свій-чужий» — радіолокаційний запитувач «Пароль-4».

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Операція відбулася наприкінці липня 2026 року. Для ударів по наземних цілях розвідники застосували новітні морські платформи Magura, зокрема носії FPV-дронів.

"Group 13" GUR🇺🇦 utilizó drones marinos Magura como plataforma portadrones para atacar dos radares en Crimeahttps://t.co/6XkrYxb6Vn pic.twitter.com/kbvuM3icXg — Manu (@PuenteUribarri) August 3, 2026

«Відтепер наші “Маґури” загрожують російським окупантам і на суходолі — це кардинальне переведення боротьби в іншу площину», — заявив командир Group 13 із позивним «Тринадцятий».

У ГУР нагадали, що за час війни оператори Group 13 знищили дев’ять і пошкодили п’ять російських кораблів.

Також спецпідрозділ знищив три російські гелікоптери, пошкодив ще один вертоліт та знищив два винищувачі зі складу Чорноморського флоту РФ.