“Спочатку африканці, потім араби”: ГУР перехопило розмову окупантів про використання найманців у “м’ясних” штурмах

Головне управління розвідки заявило, що російські війська залучають до штурмів на Донеччині найманців з Африки та Близького Сходу. У перехопленій розмові окупант розповідає, що іноземців планують відправити на позиції першими.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, у розмові йдеться про бойове завдання, яке виконує підрозділ 1194-го мотострілецького полку російської окупаційної армії.

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Окупант пояснює порядок дій під час штурму посадки на Донбасі. За його словами, спочатку на завдання мають вирушити двоє африканських найманців, а слідом — він сам разом з арабами.

У ГУР оприлюднили фрагмент перехоплення, у якому російський військовий із використанням расистської лексики описує пересування групи та порядок виходу на позиції.

У розвідці зазначили, що російське командування використовує іноземних найманців під час бойових дій на найнебезпечніших ділянках фронту.

ГУР також закликало російських військових та найманців добровільно здаватися в полон через проєкт «Хочу жити».