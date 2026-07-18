        Суспільство

        “Спочатку африканці, потім араби”: ГУР перехопило розмову окупантів про використання найманців у “м’ясних” штурмах

        Сергій Бордовський
        18 Липня 2026 17:17
        читать на русском →
        Найманці у армії РФ / Фото: Bloomberg
        Найманці у армії РФ / Фото: Bloomberg

        Головне управління розвідки заявило, що російські війська залучають до штурмів на Донеччині найманців з Африки та Близького Сходу. У перехопленій розмові окупант розповідає, що іноземців планують відправити на позиції першими.

        Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

        За даними ГУР, у розмові йдеться про бойове завдання, яке виконує підрозділ 1194-го мотострілецького полку російської окупаційної армії.

        Реклама
        Реклама

        Окупант пояснює порядок дій під час штурму посадки на Донбасі. За його словами, спочатку на завдання мають вирушити двоє африканських найманців, а слідом — він сам разом з арабами.

        У ГУР оприлюднили фрагмент перехоплення, у якому російський військовий із використанням расистської лексики описує пересування групи та порядок виходу на позиції.

        У розвідці зазначили, що російське командування використовує іноземних найманців під час бойових дій на найнебезпечніших ділянках фронту.

        ГУР також закликало російських військових та найманців добровільно здаватися в полон через проєкт «Хочу жити».


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov