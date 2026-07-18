Apple готує ювілейний iPhone 20: які зміни прогнозують

Apple може підготувати до 20-річчя iPhone масштабний редизайн смартфона, який умовно називають iPhone 20. Серед можливих нововведень — суцільно скляний корпус, Face ID і камера під дисплеєм, сенсорні кнопки та нова батарея.

Про це пише MacRumors, узагальнивши наявні витоки й повідомлення інсайдерів.

Очікується, що ювілейна модель вийде не раніше вересня 2027 року. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, Apple уже активно працює над пристроєм.

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Однією з головних змін може стати дисплей, вигнутий з усіх чотирьох боків. Така конструкція має приховати металеву рамку й створити враження суцільної скляної панелі.

Apple нібито співпрацює із Samsung над екраном з однаковим ступенем вигину по всьому периметру.

Компанія також продовжує тестувати технологію розміщення Face ID і фронтальної камери під дисплеєм. Це дозволило б повністю позбутися видимих вирізів на передній панелі.

Водночас поки що невідомо, чи буде ця технологія готова до осені 2027 року.

Ще однією можливою зміною називають відмову від механічних кнопок. Бічну кнопку, клавіші гучності, Action Button і Camera Control можуть замінити сенсорними елементами з тактильною віддачею.

Ювілейні моделі, за чутками, отримають процесор A21, виготовлений за 2-нанометровим техпроцесом другого покоління.

Apple також може застосувати акумулятор із кремнієвим анодом. Така технологія потенційно дозволяє збільшити запас енергії без збільшення фізичних розмірів батареї.

Крім того, компанія нібито вивчає можливість використання мобільної пам’яті з високою пропускною здатністю. Вертикально складена DRAM може покращити роботу штучного інтелекту безпосередньо на пристрої.

Очікується, що iPhone 20 вийде у двох розмірах — приблизно з 6,3- та 6,9-дюймовими дисплеями.

MacRumors наголошує, що до передбачуваного релізу залишається близько 14 місяців, тому плани Apple ще можуть змінитися. Частина складних технологій, зокрема Face ID під екраном, може бути перенесена на пізніші моделі.